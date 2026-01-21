Robo en Carlos Paz: comerciantes sorprendieron a un ladrón dentro de un auto

Un hombre de 36 años fue detenido esta madrugada en Villa Carlos Paz luego de ser sorprendido robando elementos del interior de un automóvil estacionado en barrio Villa Domínguez.

El episodio ocurrió alrededor de las 3.35, cuando un grupo de comerciantes alertó a la Policía sobre un hombre que había roto el cristal de un Volkswagen Gol estacionado sobre calle Jorge Descotte y se había llevado pertenencias del interior.

Con los datos aportados, los efectivos realizaron un patrullaje por la zona y lograron alcanzar al sospechoso a pocos metros del lugar. Al revisarlo, constataron que llevaba consigo los elementos sustraídos, que fueron secuestrados junto a un bolso con varios objetos.

El hombre fue trasladado a la alcaldía local y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzan las actuaciones correspondientes.