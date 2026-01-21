Santa Maria de Punilla: cayó un hombre que era buscado por la justicia

Un hombre de 36 años que tenía pedido de captura fue detenido esta tarde en el centro de Santa María de Punilla. El sospechoso era buscado por una causa vinculada a una denuncia por amenazas y fue aprehendido durante un patrullaje preventivo realizado por el personal de la Departamental Punilla Norte.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas y el sujeto era requerido por la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición del magistrado interviniente.

Se mantiene en reserva su identidad y tampoco se informaron mayores detalles del caso.