Seis hombres detenidos en distintos operativos por robos y amenazas en Córdoba

Seis hombres fueron llevados a dependencias policiales en el marco de distintos procedimientos realizados en el sur de la provincia, vinculados a robos, amenazas y otros hechos delictivos. Entre los casos, uno de los detenidos quedó a disposición de la Justicia por un hecho de instancia privada.

Los operativos se concretaron anoche y durante esta madrugada en Villa María, Villa Nueva, La Carlota, Alta Gracia y Río Cuarto, donde se desplegaron controles y allanamientos puntuales. Como resultado, la Policía secuestró dos armas blancas, un arma de fuego con cartuchos y logró recuperar electrodomésticos que habían sido robados en hechos recientes.

Las actuaciones quedaron a cargo de las fiscalías correspondientes, mientras continúa la investigación para determinar la participación de los detenidos en otros episodios registrados en la región.