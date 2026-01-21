Trabaja como «naranjita», es discapacitado y necesita la ayuda de Carlos Paz

César Díaz trabaja como «naranjita», es discapacitado y cumple horario en la costanera de Villa Carlos Paz, donde diariamente cuida los autos estacionados. El lunes pasado en horas de la mañana, perdió la billetera que contenía sus documentos, tarjetas, pases de colectivo y hasta el certificado de discapacidad que necesita casi a diario.

Según dijo, cree que se le puede haber caído dentro de un vehículo mientras cobraba el estacionamiento en la intersección de las calles Prager y Bernardo D´Elía.

César está desesperado, perdió todas sus pertenencias y pide colaboración a los vecinos para recuperar la billetera de color azul, que contiene el DNI y otra documentación perteneciente al joven permisionario.

En simultáneo, desde el municipio se comprometieron a gestionarle nuevamente los certificados y agilizar los trámites.

Para aportar cualquier dato, comunicarse con César al número (3541)-228104.