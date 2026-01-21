Trágico: dos personas murieron tras un choque en Serrano

Serrano. Un fatal accidente de tránsito se registró en las últimas horas sobre la ruta provincial Nº 4, a la altura del kilómetro 240, en jurisdicción de la localidad de Serrano, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, y dejó como saldo dos personas fallecidas.

Por causas que aún son materia de investigación, una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 35 años, colisionó con un automóvil Chevrolet Prisma en el que se desplazaban un hombre de 65 años y una mujer de 73.

Al arribar al lugar del siniestro, personal de un servicio de emergencias constató el fallecimiento del conductor del vehículo de menor porte. En tanto, su acompañante fue trasladada de urgencia al hospital local, donde pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su deceso horas más tarde.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, mientras se llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del choque y las responsabilidades del hecho. La ruta permaneció parcialmente cortada durante varias horas para facilitar las tareas de asistencia e investigación.