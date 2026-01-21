Tres limpiavidrios detenidos tras destrozar un auto por negarse a pagar

Durante la siesta de este miércoles, personal policial detuvo a tres hombres mayores de edad que se desempeñan como limpiavidrios en el sector de avenida Vélez Sársfield al 1400, en barrio Nueva Córdoba, luego de que provocaran destrozos a un automóvil tras la negativa de su conductor a entregarles dinero.

Según se informó, los hombres le solicitaron dinero al conductor de un Volkswagen Fox y, ante la negativa, comenzaron a arrojarle elementos contundentes al vehículo, provocando daños en el parabrisas y en la ventanilla trasera izquierda.

Al momento de la detención, los limpiavidrios intentaron agredir al personal policial, por lo que fue necesario el uso de elementos disuasivos menos letales para controlar la situación.

Los tres hombres fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.