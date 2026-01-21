Un ataque violento, un detenido y una confusión que se cobró una vida

Un joven de 26 años se encuentra detenido por el brutal crimen de Paolo de la Fuente ocurrido por error en la ciudad de Río Cuarto. El imputado cuenta con antecedentes y está sindicado como la persona que chocó y baleó al hombre de 37 años en el barrio Fénix, presuntamente durante un ataque estaba dirigido a otra persona.

Se espera que el fiscal que instruye la causa modifique la carátula durante las próximas horas.

Agustín Brian Vilchez se habría confundido y el pasado 7 de enero, embistió con un Volkswagen Vento la moto que conducía De la Fuente y lo arrastró más de veinte metros. Mientras la víctima yacía en el asfalto, se acercó y le disparó 15 veces en la pierna, lo que le ocasionó graves heridas que ocasionaron su muerte en el día de hoy.

.La investigación avanza y el allanamiento realizado en el domicilio de Vilchez, permitió secuestrar dos armas de fuego, celulares y el auto que había estado involucrado en el ataque, registrado en la esquina de Salta y Laprida.