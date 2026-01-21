Un hombre sufrió un brote psicótico, mordió a varias personas y se autolesionó

Villa Carlos Paz. Un grave episodio se registró ayer alrededor de las 23 horas en calle Delfín Huergo al 2200, en el barrio Santa Rita de Villa Carlos Paz, donde un hombre de 29 años sufrió un brote psicótico que requirió la intervención de servicios de emergencia y personal del DUAR, Policía y Seguridad Urbana.

Según se informó, el joven presentaba sangre en el rostro debido a golpes que se habría autoinfligido. Personal de un servicio de emergencias médicas acudió al lugar y, tras asistirlo, dispuso su traslado al Hospital Gumersindo Sayago, donde fue diagnosticado con excitación psicomotriz y brote psicótico, presuntamente asociado al consumo de sustancias.

Durante el procedimiento, la situación se tornó extremadamente violenta. Testigos indicaron que el hombre mordió y golpeó a varias de las personas que intentaban contenerlo. A pesar de ser reducido entre varios efectivos, logró zafarse en reiteradas ocasiones, golpeándose incluso contra postes de alumbrado público.