Un proyectil de artillería apareció en una casa de Carlos Paz

En las últimas horas, personal de la Brigada de Explosivos intervino en una vivienda de Villa Carlos Paz tras el hallazgo de un proyectil de artillería calibre 75 milímetros, un elemento de uso militar y alto riesgo para el ámbito civil.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Quisquizacate al 100, donde el propietario encontró el artefacto mientras realizaba tareas de limpieza en el patio trasero. Ante la situación, dio aviso inmediato a las autoridades.

En el lugar trabajó personal especializado, que adoptó todas las medidas de seguridad necesarias, logró identificar el proyectil y procedió a su secuestro, constatando que se encontraba en regular estado de conservación.

Luego, se realizó la remoción y traslado seguro del artefacto, y se inspeccionó el sector con equipamiento técnico y can detector, sin que se detectaran otros elementos similares en el domicilio.

El proyectil quedó a disposición de la Justicia, mientras se investiga cómo llegó hasta ese lugar y desde cuándo permanecía en la vivienda.