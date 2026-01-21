Usaban un local de ropa interior para vender drogas, cinco detenidos

Cinco personas fueron detenidas tras un allanamiento en el barrio Yofre Sud de la ciudad de Córdoba, donde se desbarató una banda narco familiar que vendía estupefacientes en un local de ropa interior. El operativo estuvo a cargo del personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y se concretó en domicilios ubicados en Fulgencio Montemayor al 1400 y Altolaguirre al 1200.

Los efectivos detuvieron a dos mujeres de 37 y 39 años y a tres hombres de 19, 38 y 48 años.

Tras varios meses de investigaciones, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico constató que la banda estaba compuesta por tres hermanos, la pareja de uno de ellos y el hijo de otro. Habían instalado un punto de venta de estupefacientes que operaba bajo la pantalla de un comercio de indumentaria femenina y también montaron un centro de almacenamiento.

Durante los allanamientos, se secuestraron 208 dosis de cocaína, dos de marihuana, dos armas de fuego calibres .32 y .22, 17 cartuchos, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.