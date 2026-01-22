Actualizaron con IA una foto de Lian: así se vería hoy

Córdoba. A casi un año de la desaparición de Lian Gael Flores Soraire, la investigación suma una nueva herramienta tecnológica. En las últimas horas, los gabinetes de la Policía Judicial, dependientes del Ministerio Público Fiscal, difundieron una imagen actualizada del niño elaborada con inteligencia artificial (IA).

La fotografía corresponde a una reconstrucción facial de progresión de edad, realizada a partir de imágenes anteriores de Lian, con el objetivo de mostrar cómo podría verse hoy y facilitar su reconocimiento por parte de la comunidad. Se trabajó con las versiones gratuitas de ChatGPT, Gemini y Copilot.

La actualización se definió tras una serie de reuniones clave realizadas el 16 de diciembre pasado. Ese día, los padres de Lian viajaron a la ciudad de Córdoba junto a su abogado, Carlos Nayi, y fueron recibidos por el fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, en su despacho de Tribunales 1. Allí se resolvió incrementar la recompensa y avanzar con la difusión de la imagen actualizada.

Actualmente, se ofrece una recompensa de $30 millones para quien aporte datos concretos sobre el paradero del niño. Cualquier información puede comunicarse de inmediato al 911 de la Policía de Córdoba o al 03537-450000, interno 52801, correspondiente a la Unidad Judicial de Bell Ville.

Cómo fue la desaparición de Lian

El caso conmocionó a toda la región. El 22 de febrero de 2025, durante una siesta de calor agobiante, Lian desapareció de su casa en las afueras de Ballesteros Sud, en el departamento Unión. Sus padres dormían cuando ocurrió el hecho.

Al despertar, iniciaron una búsqueda desesperada por el predio, donde funcionan cuatro cortaderos de ladrillos y residen varias familias. Desde ese mismo día, la Policía desplegó un operativo de búsqueda que, hasta el momento, no arrojó resultados.

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración y destacaron la importancia de difundir la imagen actualizada, con la esperanza de obtener nuevas pistas que permitan dar con el paradero de Lian.