Allanamientos simultáneos sacuden Villa Allende por robos y violencia

Desde esta mañana, la Policía lleva adelante múltiples allanamientos en distintos sectores de Villa Allende, en el marco de investigaciones por robos domiciliarios, hechos de violencia familiar, amenazas y otros delitos ocurridos en la ciudad.

Hasta el momento, varias personas fueron detenidas y quedaron vinculadas a causas en curso, según informaron fuentes policiales. Durante los procedimientos se secuestraron armas cortas, una réplica, un arma blanca, un aire comprimido, cartuchos, teléfonos celulares, prendas de vestir, vehículos, dinero, estupefacientes y electrodomésticos, entre otros elementos de interés para las causas.

De acuerdo a los datos preliminares, una de las personas arrestadas ya había sido detenida anteriormente por robos a un comercio ubicado sobre avenida Donato Álvarez, y también estaría relacionada con hechos delictivos en zonas comerciales de la ciudad.

Los operativos continúan y forman parte de una investigación más amplia que se viene desarrollando desde hace semanas.