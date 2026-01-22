Cayeron en el centro de Carlos Paz con un bolso repleto de cocaína

Operativo antidrogas
Cayeron en el centro de Carlos Paz con un bolso repleto de cocaínaEl procedimiento se activó esta noche tras una denuncia que derivó en un operativo policial.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo esta noche en pleno centro de Villa Carlos Paz a una pareja que transportaba una gran cantidad de bolsas con cocaína, tras un operativo que se desplegó a partir de una denuncia anónima.
El procedimiento que se realizó en calle Juan B. Justo a metros de la peatonal, movilizó a varias unidades policiales que lograron ubicar y frenar a la pareja, que llevaba consigo un bolso con numerosas dosis de la sustancia, fraccionadas en bolsas individuales. El hallazgo confirmó rápidamente la gravedad de la situación.
Según las primeras informaciones, el hombre y la mujer serían residentes de Carlos Paz. Tras la detención, ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones para determinar el origen y el destino de la droga incautada.
El operativo generó movimiento policial en el sector durante varias horas y no se descarta que la investigación derive en nuevas medidas en las próximas horas.