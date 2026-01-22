Cayeron en el centro de Carlos Paz con un bolso repleto de cocaína

La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo esta noche en pleno centro de Villa Carlos Paz a una pareja que transportaba una gran cantidad de bolsas con cocaína, tras un operativo que se desplegó a partir de una denuncia anónima.

El procedimiento que se realizó en calle Juan B. Justo a metros de la peatonal, movilizó a varias unidades policiales que lograron ubicar y frenar a la pareja, que llevaba consigo un bolso con numerosas dosis de la sustancia, fraccionadas en bolsas individuales. El hallazgo confirmó rápidamente la gravedad de la situación.

Según las primeras informaciones, el hombre y la mujer serían residentes de Carlos Paz. Tras la detención, ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones para determinar el origen y el destino de la droga incautada.

El operativo generó movimiento policial en el sector durante varias horas y no se descarta que la investigación derive en nuevas medidas en las próximas horas.