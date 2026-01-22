Cayó un hombre que vendía drogas al menudeo en su casa

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Laboulaye, detuvo a un hombre de 42 años y procedió al secuestro de varias dosis de marihuana.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Necochea al 100, en el barrio Belgrano. donde se hallaron estupefacientes y otros elementos vinculados al fraccionamiento de sustancias prohibidas.

Según pudo conocerse, el detenido tendría vinculación con otro sujeto que fue aprehendido el pasado viernes 16 de enero en la intersección de Orlandini y Diputado Guevara de la misma ciudad.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Laboulaye ordenó el traslado del detenido hacia la sede judicial, avanza la investigación y no se descarta que pueda haber nuevas detenciones en los próximos días.