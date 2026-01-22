Córdoba: se derrumbó una cochera y varios autos quedaron bajo los escombros

Córdoba. Una pared de una cochera ubicada en la calle Jacinto Ríos al 364 se desplomó y aplastó varios autos en el barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba. El hecho, que generó alarma entre los vecinos durante el mediodía de este miércoles, se habría originado por un socavón atribuido a excavaciones en una obra en construcción lindera al lugar.

Según informaron fuentes del caso, el colapso de la estructura causó daños a cuatro vehículos que se encontraban estacionados en el galpón: un Toyota Corolla, un Renault Logan, un Ford Focus y un Nissan Kicks. La caída de la medianera dejó los autos bajo los escombros y movilizó de inmediato a la Dirección de Bomberos, que junto con Defensa Civil arribó para evaluar la situación y asegurar la zona, según detallaron fuentes policiales.

El episodio no solo afectó a los autos. Varios departamentos internos y viviendas cercanas a la cochera también sufrieron daños y se solicitó a los habitantes que abandonaran temporalmente sus domicilios por precaución.