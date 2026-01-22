Córdoba: tiraron un neumático para robar una moto y terminaron detenidos

Dos hombres fueron detenidos luego de intentar robarle la motocicleta a un joven que circulaba por la Colectora Agustín Tosco, en barrio Villa Boedo. El ataque se produjo cuando los agresores arrojaron un neumático contra el rodado, lo que provocó la caída del conductor.

Como consecuencia del impacto, el joven resultó lesionado y debió ser asistido en un centro de salud. En el lugar, personal policial secuestró una motocicleta en el marco de la intervención.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación del hecho.