Cortaron la Av. Illia por un choque entre un auto y una moto

Noticia en desarrollo

Villa Carlos Paz. Un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este jueves generó un importante operativo policial y el corte total de la costanera en Villa Carlos Paz. El hecho tuvo lugar cerca de las 00 horas en la intersección de las calles Lincoln y Arturo Illia, donde, por causas que aún se investigan, colisionaron un automóvil y una motocicleta.

Tras el impacto, la motocicleta quedó tendida sobre el pavimento, lo que motivó la inmediata intervención de la Policía, que procedió a interrumpir el tránsito en la zona para preservar el lugar y facilitar las tareas de asistencia y peritaje.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la gravedad de las lesiones sufridas por las personas que se desplazaban en ambos vehículos. Se aguarda el parte médico correspondiente y mayores precisiones por parte de las autoridades.