Disturbios y escándalo en Playas de Oro: piedras, golpes y un policía herido

Un nuevo episodio de violencia se registró esta tarde en el balneario Playas de Oro, cuando inspectores municipales realizaban controles en el marco del ordenamiento de la venta ambulante.

Según se informó, al iniciarse el control un grupo de personas se abalanzó sobre los inspectores y comenzó a atacar tanto a efectivos policiales como a personal de Seguridad Urbana. Durante el enfrentamiento se arrojaron piedras, una de las cuales provocó un corte en el brazo a un policía, además de daños en un móvil policial.

Como consecuencia de los incidentes, un hombre de nacionalidad brasilera de 35 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes por las agresiones registradas en el lugar.

El hecho no es aislado. Hace 20 días, el 3 de enero, Playas de Oro ya había sido escenario de un violento enfrentamiento durante un operativo similar. Aquella jornada, inspectores municipales y policías llevaron adelante controles para erradicar la venta ambulante, actividad prohibida por ordenanza. La intervención incluyó secuestro de mercadería sin habilitación y el retiro de puestos instalados sin permiso.

Ese operativo derivó en golpes y piedrazos por parte de un grupo de vendedores ambulantes, dejando cuatro heridos, entre ellos dos policías y dos trabajadores municipales. Uno de los lesionados sufrió una herida cortante y debió ser trasladado al Hospital Sayago. Tras una investigación judicial, un hombre de 33 años fue detenido por su presunta participación en las agresiones.

La repetición de hechos violentos en el mismo balneario vuelve a poner en foco las tensiones en torno a los controles de venta ambulante y la seguridad del personal que cumple tareas de fiscalización en uno de los sectores más concurridos de la ciudad durante la temporada.