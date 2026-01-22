Dos heridos tras un grave accidente en la costanera de Carlos Paz

Dos jóvenes resultaron heridos tras un accidente de tránsito registrado esta madrugada en la costanera de Villa Carlos Paz. Se trasladaban a bordo de una moto que colisionó contra un vehículo alrededor de las dos de la mañana, sufrieron politraumatismos y terminaron en el Hospital Sayago.

El hecho se produjo en la intersección de la Avenida Illía y la calle Lincoln, en la zona del barrio Villa Domínguez.

Por causas que aún no fueron determinadas, se produjo un choque entre un vehículo Volkswagen Passat (conducido por un hombre de 30 años) y una motocicleta Yamaha YBR 125cc, donde viajaban un hombre de 25 años acompañado de una mujer de la misma edad. Los ocupantes del rodado menor fueron asistidos por el servicio de emergencias y trasladados hacia el nosocomio local.