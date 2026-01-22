El “supermóvil” de seguridad que controló el festival y dejó 75 detenciones

Durante el desarrollo del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, un centro móvil de seguridad de alta tecnología, conocido como el “supermóvil” del sistema 911, fue clave para el control del evento y la respuesta ante emergencias. En total, atendió 746 llamados y permitió concretar 75 detenciones, según el balance oficial del operativo.

Del total de detenciones, 45 estuvieron vinculadas a delitos y 30 a infracciones al Código de Convivencia Ciudadana, en un contexto de alta concurrencia de público y menos días de actividad respecto a ediciones anteriores.

El dispositivo funcionó como una base de comando itinerante, montada sobre un camión especialmente equipado con cámaras de vigilancia, conexión a internet, enlace satelital, antenas, radios, grupo electrógeno y sistema de drones. Desde allí se pudieron monitorear cámaras en tiempo real, recibir alertas y despachar móviles y efectivos, lo que agilizó la respuesta ante robos, disturbios y situaciones de emergencia.

Al comparar los indicadores con la edición 2025, las autoridades señalaron una mejora en la capacidad operativa, reflejada no solo en el número de detenciones, sino también en la recuperación de teléfonos celulares sustraídos y el secuestro de vehículos y motocicletas. Todo esto ocurrió con mayor cantidad de asistentes y menos jornadas del festival.

El despliegue del “supermóvil” permitió centralizar decisiones y actuar con rapidez en uno de los eventos más convocantes del calendario provincial, reforzando la prevención y el control en el predio y sus alrededores.