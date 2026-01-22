Habló el bombero que encontró a Tania, la historia del hombre del paraguas

Enzo Fidelius es el bombero que encontró a Tania Suárez en el descampado de La Cumbre y aportó un dato clave que podría ayudar a esclarecer la misteriosa desaparición. La versión del voluntario coincide con algunas relevaciones que había realizado el único detenido que tiene la causa. Néstor Maldonado, quien se encuentra alojado en el penal de Bouwer acusado del presunto delito de privación ilegítima de la libertad.

La mujer de 34 años de edad, que era intensamente buscada en la ciudad de Córdoba, fue hallada a la vera de un arroyo. Estaba atada de manos y pies y mojada por la intensa lluvia, pero no había sido envuelta en bolsas de consorcio (como trascendió en los primeros momentos) sino que las mismas se encontraba debajo de su cuerpo. Tampoco se encontraba amordazada, un detalle que no pasó desapercibido para los investigadores.

Fidelius relató en diálogo con Canal 11 de La Cumbre: «A las 17:48 aparece un hombre vestido de negro con un paraguas, me dice que había visto un bulto en el descampado del otro lado del río, que parecía una persona. Cuando salimos para tomarle los datos a esta persona como se hace habitualmente esta persona ya se había ido».

La presunción es que ese hombre del paraguas no sería otro que el mismo Maldonado, quien habría avisado sobre la existencia de un bulto a la vuelta del cuartel.

«Estaba Tania atada de pies y manos, boca abajo, empapada por la intensa lluvia»; añadió el bombero, quien siguió: «No estaba amordazada, no tenía nada en la boca. Estaba boca abajo, su cara a la tierra, al barro. Estaba atada de pies y manos con cinta de embalar. Ella no estaba envuelta en una bolsa, las bolsas estaban debajo de ella».

Por estas horas, Tania permanece alojada en el área de salud mental de un hospital de Córdoba y todavía no pudo declarar. En tanto, Maldonado será sometido a indagatoria en el día de mañana.