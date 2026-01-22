Intensifican controles policiales en la zona oeste de Córdoba capital

Un amplio operativo preventivo se desplegó en las últimas horas en la zona oeste de la ciudad, con controles intensivos, patrullajes e identificación de personas en puntos considerados estratégicos.

El dispositivo contó con la participación de efectivos del CAP, unidades de Motocicletas, Unidades Especiales, GEOT, Guardia de Infantería y Canes, reforzando la presencia policial en distintos sectores del área intervenida.

Las tareas fueron supervisadas por el jefe de Policía, acompañado por autoridades de la Seguridad Capital, quienes recorrieron la zona mientras se desarrollaban los controles.

Desde la fuerza indicaron que el operativo forma parte de una estrategia integral de prevención, orientada a incrementar la presencia policial en la vía pública y disuadir situaciones delictivas, mediante controles dinámicos y permanentes.