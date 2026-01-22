Intentaron robar una moto en la colectora de la Avenida Circunvalación

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas y se encuentran acusados de haber intentado robar una moto en la colectora de la Avenida Circunvalación, en la ciudad de Córdoba. Ayer se realizó un procedimiento en la manzana 24 del barrio Villa Boedo y se logró dar con los malvivientes, quienes fueron trasladados a la sede policial.

Asimismo, se logró el secuestro de una motocicleta marca Keller 110 cc. que tenían en su poder.

Momentos antes, estos individuos habían intentado asaltar a un hombre y sustraerle el rodado que conducía. En un forcejeo, provocaron que el conductor cayera al pavimento y debió ser asistido en el Hospital de Pronta Atención San Jorge.