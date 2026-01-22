Lo vieron por las cámaras del 911 robando un medidor de agua y fue detenido

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de ser sorprendido por las cámaras del sistema de monitoreo del 911 mientras sustraía un medidor de agua en barrio Roque Sáenz Peña.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Almirante Brown y avenida Santa Ana. A partir de la observación realizada desde el centro de monitoreo, se dio aviso al personal policial, que fue comisionado al lugar.

Al arribar, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso y al secuestro de un medidor de agua que había sido sustraído, además de una mochila que contenía diversas herramientas.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se continúan con las actuaciones correspondientes.