Más de 30 mil hectáreas afectadas por incendios en Chubut y expectativa por lluvias

La emergencia ígnea continúa desarrollándose en distintos puntos de la provincia de Chubut, donde los incendios forestales permanecen activos y obligan a un despliegue permanente de brigadistas, personal de seguridad y recursos logísticos para intentar contener el avance de las llamas.

En las últimas horas se registraron reactivaciones de focos, favorecidas por condiciones climáticas adversas, como altas temperaturas, baja humedad y ráfagas de viento, que dificultan las tareas de control y enfriamiento. Según estimaciones oficiales, el fuego ya afectó más de 30 mil hectáreas en diferentes sectores del territorio chubutense, con impacto sobre áreas naturales, zonas rurales y sectores de valor ambiental.

Ante este escenario, la atención de las autoridades provinciales y nacionales está puesta en la evolución del clima y en la posible llegada de lluvias y chaparrones durante este jueves, un factor clave que podría contribuir a frenar el avance del fuego y facilitar el trabajo de los equipos en el terreno.

En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias intensas para el área del Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas. Según el organismo, las precipitaciones podrían mantenerse a lo largo de toda la jornada, lo que representaría un cambio significativo en un contexto dominado hasta ahora por el calor extremo y la sequedad ambiental.

Mientras tanto, los organismos de emergencia continúan en estado de alerta, monitoreando la evolución de los focos activos y coordinando acciones para minimizar riesgos sobre la población y el ambiente.