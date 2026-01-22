Operativos nocturnos en el Parque Sarmiento: clausuras, retenciones y detenciones

Durante lo que va de enero, la Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Seguridad de la Provincia desplegaron controles nocturnos sostenidos en el Parque Sarmiento y su entorno, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo, ordenar el uso del espacio público y dar respuesta a reclamos vecinales.

Las acciones se concentraron especialmente durante la noche y la madrugada, con refuerzos los fines de semana. En ese marco, se concretaron 12 “Operativos Tunning” en los últimos 22 días, con cortes preventivos de circulación, patrullajes dinámicos y controles vehiculares en puntos estratégicos.

El balance del mes refleja 334 vehículos controlados, 9 alcoholemias positivas, 131 automóviles y motocicletas demoradas y 160 actas labradas por la Policía Municipal de Tránsito. A esto se suman 425 botellas de alcohol decomisadas en la vía pública y 295 intervenciones preventivas vinculadas al consumo de alcohol.

En paralelo, se fiscalizaron 163 locales gastronómicos y comerciales, con un resultado de 33 clausuras por venta de alcohol fuera del horario permitido y falta de habilitación. También se realizaron 425 decomisos por consumo de alcohol en espacios públicos.

Los operativos son articulados por la Secretaría de Gobierno municipal, el Ministerio de Seguridad provincial, la Policía de Córdoba, el Ente de Fiscalización y Control, la Guardia Urbana y la Policía Municipal de Tránsito. Las intervenciones apuntan a desalentar picadas, reducir excesos de velocidad, evitar concentraciones no autorizadas de vehículos, controlar ruidos molestos y prevenir siniestros viales.

Refuerzo para el fin de semana

Durante el último fin de semana, los controles se intensificaron con 167 vehículos sometidos a alcoholemia, de los cuales 5 dieron positivo. Se demoraron 77 rodados y se labraron 90 actas por distintas infracciones. Además, la Policía detuvo a una persona por delito, a otra con pedido de secuestro vigente y a un hombre que llevaba un inhibidor de alarmas tipo handy.

En la misma franja horaria, se clausuraron 13 locales por venta de alcohol fuera de horario, 5 por falta de habilitación y 2 por violar clausuras previas. También se realizaron 260 decomisos por consumo de alcohol en la vía pública, se fiscalizaron 57 locales y se llevaron adelante 175 intervenciones preventivas y disuasivas.