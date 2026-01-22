Preocupa la participación de menores en una red de delitos en Córdoba

Un amplio despliegue policial realizado en las últimas horas en el sur y sudeste de Córdoba dejó como saldo diez personas detenidas, entre ellas dos menores de 14 años, un dato que genera especial preocupación por el grado de involucramiento de chicos en hechos delictivos de diversa gravedad.

Los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea en Juárez Celman, Villa del Rosario, Morrison, Coronel Moldes, Villa María, Río Cuarto, Oncativo y Bell Ville, en el marco de investigaciones por robos, estafas, violencia familiar y amenazas.

Durante los allanamientos se secuestraron tres armas de fuego, estupefacientes, una balanza, plantas de marihuana, un inhibidor de alarmas, teléfonos celulares, una notebook, dinero, herramientas y un vehículo. Además, se logró recuperar un camión, una motocicleta y varias pertenencias que habían sido sustraídas.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones. El foco puesto en la participación de menores aparece como uno de los aspectos más sensibles del caso y forma parte de las líneas que se analizan en la investigación.