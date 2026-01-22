Punilla: Dos autos chocaron en la Ruta 38 y hay dos heridos

Dos vehículos protagonizaron esta mañana un violento choque sobre la Ruta 38, a la altura de la localidad de San Esteban.

Según pudo conocerse, el hecho se produjo en el kilómetro 74 y dejó el saldo de dos conductores heridos, quienes fueron asistidos en el lugar y se encuentran fuera de peligro.

En el siniestro, se vieron involucrados un vehículo marca Peugeot (donde se trasladaba un hombre con destino a La Cumbre) y una camioneta Honda (que se trasladaba hacia Capilla del Monte).

El servicio de emergencias brindó asistencia a los heridos y no fue necesario su traslado.