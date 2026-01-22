Quería comprar un ventilador, lo engañaron y lo obligaron a transferir dinero

Un joven había pactado la compra de un ventilador a través de las redes sociales, se encontró con dos sujetos y éstos lo obligaron a transferir una importante suma de dinero. El hecho ocurrió en el barrio Nueva Italia y se llevó adelante un procedimiento en la calle Puerto Limón al 2050 del barrio Santa Isabel 3° Sección, donde se detuvo a uno de los involucrados y se logró el secuestro de un automóvil y un teléfono celular.

El sospechoso tiene 28 años y tenía en su poder el vehículo Peugeot 208 donde se habría registrado el episodio delictivo.

Tras haber sido amenazado, la víctima se arrojó del auto en movimiento en la intersección de las calles Naciones Unidas y Pedro de Mendoza. Inmediatamente, tras haber tomado conocimiento del hecho, se montó un operativo en conjunto con personal de cámaras del 911, logrando detener a uno de los individuos.

Posteriormente, el aprehendido fue trasladado a sede policial quedando a disposición de la justicia.