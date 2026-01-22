Quién es el joven detenido por el crimen que conmocionó a Río Cuarto

Agustín Brian Vilches confesó haber sido el autor de los quince disparos que terminaron con la vida de Paolo de la Fuente, el hombre que fue brutalmente atacado el pasado 7 de enero en la ciudad de Río Cuarto. El sospechoso está acusado de homicidio calificado, permanece detenido y se presume que confundió a la víctima con otra persona.

Vilches tiene 26 años, fue detenido dos días después del hecho y tiene antecedentes delictivos relacionados con uso de armas.

En sus redes sociales, se presenta como «Villano» y muestra su pasión por los autos y las motos. La hipótesis de los investigadores es que el agresor se equivocó y atropelló a Paolo y le disparó creyendo que se trataba de otra persona (presuntamente, contextura física parecida y con una moto idéntica).

En el allanamiento donde fue atrapado, se secuestró además un vehículo Volkswagen Vento en el que habría circulado cuando embistió a De la Fuente y se incautaron armas de fuego, prendas de vestir y teléfonos celulares.

De la Fuente circulaba en una moto cuando un auto lo embistió y lo arrastró unos 20 metros. El conductor bajó del vehículo y le disparó 15 veces a las piernas antes de escapar. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Antonio de Padua, donde días después los médicos debieron amputarle una pierna para intentar salvarle la vida y falleció en el día de ayer.