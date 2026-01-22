Se prendió fuego un depósito en Córdoba, hay un hombre herido

Un voraz incendio se desató en un depósito de materiales eléctricos en la ciudad de Córdoba y hay un hombre herido. El fuego comenzó en la planta alta de un galpón de aproximadamente 300 metros cuadrados, ubicado en el barrio Patricios, y cuatro menores recibieron asistencia de forma preventiva.

Las llamas avanzaron sobre el sector y se vivieron momentos de extrema tensión en horas de la madrugada.

Todo se produjo alrededor de las dos de la mañana y hubo severos daños en perfiles metálicos, estanterías y un tablero eléctrico.

En medio de la desesperación, un hombre sufrió un traumatismo leve en el pie izquierdo luego que un portón cayera sobre él y fue atendido en el lugar por el servicio de emergencias. Si bien se avanzan con las pericias, se detectó en el lugar una conexión eléctrica clandestina que podría resultar clave para determinar cómo se produjo el incendio.