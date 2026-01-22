Secuestran droga durante un operativo en la autopista Córdoba–Carlos Paz

Durante un control vehicular llevado a cabo esta madrugada en la autopista Córdoba–Villa Carlos Paz, a la altura del puente 1º de Mayo, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo la marcha de un auto particular.

Al controlar el vehículo, los efectivos encontraron varias dosis de marihuana entre las pertenencias del conductor, que fueron incautadas en el lugar. El procedimiento se desarrolló sin incidentes y quedó a disposición de la Justicia.