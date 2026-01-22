Susto y asombro por un carpincho dentro de una casa en Río Primero

Un carpincho sorprendió a vecinos del paraje Cuatro Esquinas, en el departamento Río Primero, luego de ingresar al interior de una vivienda, lo que motivó un aviso a la Policía.

El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando personal de Patrulla Rural fue alertado por la presencia del animal dentro de la casa. Al llegar al lugar, los efectivos realizaron una captura segura, priorizando tanto el bienestar del carpincho como la seguridad de las personas que se encontraban en el domicilio.

Tras el operativo, el animal fue trasladado y liberado en su hábitat natural, a orillas del río Suquía, en el paraje Carreta Quemada, con la colaboración de Policía Ambiental.

No se registraron personas lesionadas ni daños materiales.