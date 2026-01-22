Trágico: un hombre se ahogó cuando se bañaba en el río Anisacate

Anisacate. Un trágico episodio se registró este jueves durante la siesta en el río Anisacate, donde un hombre de 50 años perdió la vida mientras disfrutaba de una jornada recreativa junto a su familia. El hecho ocurrió en el balneario ubicado sobre calle Comechingones, límite natural entre las localidades de Anisacate y Villa La Bolsa.

Según informó AG Noticias, la víctima, oriunda de Córdoba Capital, se encontraba en el lugar junto a su esposa y su hijo de 11 años. Por causas que aún se investigan, el hombre y el niño habrían ingresado juntos al río. En un momento, el adulto dejó de ser visto bajo el agua, lo que generó alarma entre los presentes.

El hombre fue rescatado por personal a cargo del balneario y asistido de inmediato por un guardavidas, quien le practicó maniobras de primeros auxilios. Minutos más tarde arribó una ambulancia de la Municipalidad de Anisacate, cuyo personal médico constató oficialmente el fallecimiento.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba y se aguardaba la intervención de profesionales del Ministerio Público Fiscal. En tanto, la familia del hombre fue asistida por una psicóloga del municipio, brindando contención especialmente al menor.

La investigación quedó en manos de la Justicia. Será el informe de los forenses el que determine las causas del deceso. El caso es instruido por la Fiscalía de Instrucción N°1 de Alta Gracia, a cargo de la Dra. Luciana Sosa.