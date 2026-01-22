Tres naranjitas detenidos en distintos operativos en Nueva Córdoba

El personal policial detuvo a tres «naranjitas» en distintos operativos que se realizaron en Nueva Córdoba, luego de haberse constatado que exigían dinero a los conductores y amenazaban a los inspectores municipales.

Uno de los operativos tuvo lugar en calle Tránsito Cáceres de Allende, donde un sujeto fue sorprendido exigiendo dinero a conductores a cambio de permitirles estacionar sus vehículos. En tanto, en la calle Buenos Aires al 800, otro individuo fue detenido luego de que amenazara a personal municipal que realizaba tareas de control en el sector.

Finalmente, en Ituzaingó al 530, un tercer hombre quedó aprehendido por presunta infracción al Código de Convivencia Ciudadana, completando así la serie de intervenciones desplegadas en la zona.

Los tres detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la justicia.