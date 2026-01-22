Un chico de 14 años fue interceptado tras descartar un arma en la vía pública

Un episodio delicado se registró esta madrugada en Bell Ville, cuando personal policial realizaba controles preventivos en la vía pública y detectó a un grupo de jóvenes reunidos en la zona.

Al advertir la presencia policial, uno de los chicos salió corriendo, lo que derivó en un seguimiento a corta distancia que finalizó en bulevar Ascasubi al 500. Allí, el joven —de 14 años— fue alcanzado y reducido por los efectivos.

Durante la intervención, los policías observaron un arma de fuego dentro de una vivienda lindante, que habría sido descartada por el propio joven mientras escapaba. El arma fue secuestrada en el lugar y puesta a disposición de la Justicia.

Las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Judicial correspondiente, mientras se dio intervención a las autoridades competentes por tratarse de un menor de edad.