Un hombre sufrió una fuerte caída en una cascada de Río Ceballos

Un hombre de 62 años resultó lesionado este mediodía luego de resbalar y caer mientras realizaba trekking en la zona de la Cascada Los Hornillos, en jurisdicción de Río Ceballos, por el camino a Colanchanga.

Según se informó, el hombre pisó mal y cayó al suelo, lo que le provocó una herida cortante en la cabeza y distintos traumatismos. Ante la situación, personal del DUAR se hizo presente en el lugar para asistirlo.

En el sitio se le practicó un vendaje compresivo para contener el sangrado y luego se procedió a su extracción del sector, debido a la dificultad del terreno.

Posteriormente, un servicio médico lo asistió y trasladó a un centro de salud para una evaluación más completa.