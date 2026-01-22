Un joven resultó herido tras caer desde un techo en Villa Cura Brochero

Un joven de 20 años fue asistido por personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) luego de caer desde una altura aproximada de tres metros mientras realizaba tareas de mantenimiento en una vivienda de Villa Cura Brochero.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle La Tablada al 110. Según se informó, el joven se encontraba trabajando sobre el techo de una construcción de madera cuando la estructura cedió, provocando su caída. Durante el accidente, además, impactó contra una mesa.

Efectivos del DUAR acudieron al lugar y, tras brindarle los cuidados correspondientes, procedieron a inmovilizar a la víctima. Posteriormente, un servicio médico lo asistió y diagnosticó múltiples traumatismos, una posible luxación de hombro y hematomas en la zona del tórax y la espalda.

Finalmente fue trasladado al Hospital Luis María Bellodi para una mejor evaluación y atención médica.