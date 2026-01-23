Inseguridad en Córdoba

Así te roban en la ruta 20: el ataque duró solo segundos

Un conductor filmó el momento en que dos ladrones en moto arrebatan un teléfono a un automovilista detenido, a la altura de la Escuela Militar.
viernes, 23 de enero de 2026 · 18:48

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado sobre la ruta 20, en cercanías de la Escuela Militar de Córdoba, cuando dos ladrones en moto robaron un celular en cuestión de segundos y escaparon sin obstáculos.

La secuencia fue captada por la cámara de seguridad de un automóvil que circulaba por la zona. En las imágenes se observa cómo los motociclistas se acercan a un Fiat Palio detenido, uno de ellos se arroja hacia la ventanilla, toma el teléfono del conductor y ambos se dan a la fuga de inmediato.

Según relató el testigo que grabó el video, los ladrones escaparon por el anillo interno de la avenida Circunvalación. “El conductor venía hablando por teléfono y fue ahí cuando lo atacaron. En ningún momento vi la moto, apareció de la nada”, contó.

