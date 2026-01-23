Así te roban en la ruta 20: el ataque duró solo segundos

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado sobre la ruta 20, en cercanías de la Escuela Militar de Córdoba, cuando dos ladrones en moto robaron un celular en cuestión de segundos y escaparon sin obstáculos.

Robo en la ruta 20: dos ladrones en moto arrebataron un celular a plena luz del día, a la altura de la Escuela Militar. La secuencia quedó filmada por la cámara de otro auto. “Aparecieron de la nada y se fueron en segundos”, relató un testigo. pic.twitter.com/IMcr3s68n9 — EL DIARIO (@diariocarlospaz) January 23, 2026

La secuencia fue captada por la cámara de seguridad de un automóvil que circulaba por la zona. En las imágenes se observa cómo los motociclistas se acercan a un Fiat Palio detenido, uno de ellos se arroja hacia la ventanilla, toma el teléfono del conductor y ambos se dan a la fuga de inmediato.

Según relató el testigo que grabó el video, los ladrones escaparon por el anillo interno de la avenida Circunvalación. “El conductor venía hablando por teléfono y fue ahí cuando lo atacaron. En ningún momento vi la moto, apareció de la nada”, contó.