Carlos Paz: Le robaron al elenco de «Mestiza» mientras estaba en escena

La inseguridad también golpeó al mundo del teatro en Villa Carlos Paz. Mientras los integrantes del elenco de «Mestiza» se encontraban en escena, delincuentes ingresaron a los camarines y se llevaron las pertenencias de los bailarines. El hecho ocurrió el jueves pasado en el Mónaco Space y buscan dar con los delincuentes.

La reconocida figura Mariana Clemensó dio a conocer los detalles al periodista Pablo Layus y contó que los autores del hecho habrían ingresado por una puerta de emergencias.

Según explicó, se llevaron las llaves de todos los autos de los bailarines, celulares y otras pertenencias. Por otro lado, expresó que en el sector donde se produjo el hecho no habría cámaras de seguridad.

La artista reveló que el robo se produjo mientras se llevaba adelante la función y que tomó conocimiento de lo sucedido cuando bajó del escenario y se percató de la presencia policial.