Casi trescientos efectivos se suman a la Fuerza Policial Antinarcotráfico

Un total de 273 efectivos se incorporaron a las filas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de la Provincia de Córdoba.

Este viernes 23 de enero en horas de la mañana se hizo el «Acto de Ascenso y Designación de Cargos» y la ceremonia estuvo encabezada por el Ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el Fiscal Adjunto, Héctor David; la Secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha Contra el Narcotráfico, Nadia Fernández; el Jefe de la FPA, Camilo Lassaga y la Jefa del Servicio Penitenciario, Carolina Funes, quienes estuvieron acompañados por los fiscales de la lucha contra las drogas.

El jefe de la fuerza, Camilo Lasagga, se dirigió a los miembros y pidió que «continúen capacitándose, perfeccionándose para ser cada día mejor, esto le permitirá una competencia sana entre ustedes». A su turno, la secretaria Nadia Fernández exclamó: «Hoy nosotros no tenemos cárteles de narcotráfico, no nos han tomado el territorio porque existe la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico. Eso es Córdoba y eso lo hicimos con el esfuerzo de toda la ciudadanía».

Por otra parte, el fiscal general adjunto Héctor David puso enfatizó sobre el marco regulatorio de los ascensos: «Pusimos valor a lo que implica el ascenso de cada uno de ustedes, porque lo hicimos conforme a lo que manda la ley, constituyendo la comisión, evaluando los antecedentes, haciendo los cursos correspondientes , y la verdad es una satisfacción que 273 hombres y mujeres hayan alcanzado estos ascensos».

«Esto es un acto de reconocimiento al esfuerzo y a la vocación de servicio de cada uno de los hombres y mujeres que componen la fuerza. También la expresión de la decisión política clara impulsada y sostenida por el gobernador de la provincia de Córdoba de fortalecer la seguridad pública y enfrentar al narcotráfico con determinación profesionalismo y presencia activa del estado»; finalizó el ministro Julián López.