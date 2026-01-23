Casi trescientos efectivos se suman a la Fuerza Policial Antinarcotráfico

Lucha contra las drogas
Casi trescientos efectivos se suman a la Fuerza Policial AntinarcotráficoEl acto de ascenso se realizó este viernes 23 de enero en horas de la mañana en la sede de la FPA.
Un total de 273 efectivos se incorporaron a las filas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de la Provincia de Córdoba.
Este viernes 23 de enero en horas de la mañana se hizo el «Acto de Ascenso y Designación de Cargos» y la ceremonia estuvo encabezada por el Ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el Fiscal Adjunto, Héctor David; la Secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha Contra el Narcotráfico, Nadia Fernández; el Jefe de la FPA, Camilo Lassaga y la Jefa del Servicio Penitenciario, Carolina Funes, quienes estuvieron acompañados por los fiscales de la lucha contra las drogas.
El jefe de la fuerza, Camilo Lasagga, se dirigió a los miembros y pidió que «continúen capacitándose, perfeccionándose para ser cada día mejor, esto le permitirá una competencia sana entre ustedes». A su turno, la secretaria Nadia Fernández exclamó: «Hoy nosotros no tenemos cárteles de narcotráfico, no nos han tomado el territorio porque existe la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico. Eso es Córdoba y eso lo hicimos con el esfuerzo de toda la ciudadanía».
Por otra parte, el fiscal general adjunto Héctor David puso enfatizó sobre el marco regulatorio de los ascensos: «Pusimos valor a lo que implica el ascenso de cada uno de ustedes, porque lo hicimos conforme a lo que manda la ley, constituyendo la comisión, evaluando los antecedentes, haciendo los cursos correspondientes , y la verdad es una satisfacción que 273 hombres y mujeres hayan alcanzado estos ascensos».
«Esto es un acto de reconocimiento al esfuerzo y a la vocación de servicio de cada uno de los hombres y mujeres que componen la fuerza. También la expresión de la decisión política clara impulsada y sostenida por el gobernador de la provincia de Córdoba de fortalecer la seguridad pública y enfrentar al narcotráfico con determinación profesionalismo y presencia activa del estado»; finalizó el ministro Julián López.