Cayó a un canal tras despistar y quedó atrapado en su auto en Circunvalación

Un grave siniestro vial se registró hace instantes sobre avenida Circunvalación, en el anillo interno a la altura del kilómetro 8 de Ruta 19, donde un automóvil despistó y terminó dentro de un canal de desagüe.

Por causas que se investigan, un Renault Clio cayó al interior del canal —que se encontraba sin agua— y su conductor quedó atrapado en el habitáculo. Al lugar arribó personal del DUAR, que realizó tareas de corte y expansión de las puertas para liberar al ocupante.

La víctima es un hombre de 25 años, único ocupante del vehículo, quien presentaba los miembros inferiores aprisionados. Tras ser rescatado, fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado con politraumatismos al Hospital de Urgencias.

En el operativo trabajaron además efectivos de Policía Caminera, que dispusieron cortes y ordenamiento del tránsito en el sector.