Chocó contra un colectivo y fue detenido con droga en San Francisco

Un joven de 22 años fue detenido este viernes por la mañana en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, luego de protagonizar un accidente de tránsito y ser sorprendido con estupefacientes en su poder.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Suipacha y Gobernador D. Agodino, en barrio La Florida. Allí, el conductor de una motocicleta Honda Biz 125 cc colisionó, por causas que se investigan, contra un colectivo urbano que era conducido por una mujer de 38 años.

Al arribar al lugar, personal policial advirtió que el motociclista presentaba una actitud visiblemente nerviosa, por lo que se procedió a realizar un control más exhaustivo. En ese marco, los efectivos secuestraron 14 envoltorios de clorhidrato de cocaína, tres teléfonos celulares, una suma de dinero en moneda nacional y el rodado en el que se movilizaba.

Con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), el joven fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.