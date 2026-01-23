Cocaína en Carlos Paz: el operativo de anoche terminó con un tercer detenido

Un operativo realizado anoche en el centro de Villa Carlos Paz terminó con tres personas detenidas y el secuestro de cocaína, dinero y elementos utilizados para fraccionar la sustancia.

El hecho ocurrió en la intersección de Juan B. Justo y General Paz, donde efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detectaron una venta de droga en plena vía pública. En el lugar fue detenida una pareja, de 23 y 50 años, y un tercer hombre de 46, que se sumó como el tercer involucrado en la maniobra.

Durante el procedimiento se incautaron varias dosis de cocaína, dinero en efectivo y elementos vinculados a la comercialización. Los detenidos fueron trasladados junto a lo secuestrado a sede judicial y quedaron a disposición de la fiscalía especializada en narcotráfico.

El operativo formó parte de controles preventivos que se venían realizando en sectores peatonales y zonas de alto movimiento nocturno del centro carlospacense.