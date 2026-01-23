Controles, persecución y choques: tres detenidos y droga secuestrada

Un amplio operativo preventivo desplegado anoche en distintos barrios de la ciudad de Córdoba terminó con tres personas detenidas, el secuestro de una importante cantidad de droga y un vehículo incautado, en un contexto marcado por persecuciones, un choque y momentos de tensión en la vía pública.

Los controles se realizaron en los barrios Ciudad Evita, Ciudad de Mis Sueños, Bajada San José y Bajo Pueyrredón, donde efectivos policiales concretaron distintos procedimientos simultáneos. Durante los operativos se secuestraron alrededor de 900 envoltorios de cocaína y 14 cigarrillos de marihuana, con un valor estimado cercano a los 15 millones de pesos.

En uno de los sectores, el intento de control de un Chevrolet Corsa derivó en una persecución que terminó con un choque contra una motocicleta policial. Como resultado, fueron detenidos dos hombres y un menor de edad, además del secuestro del automóvil.

Mientras se desarrollaban los controles, un grupo de vecinos arrojó elementos contundentes contra los efectivos y los móviles, generando un clima de fuerte tensión. Ante esta situación, el personal debió recurrir a armamento de letalidad reducida para dispersar a las personas y retomar el control del lugar.

Los policías que resultaron lesionados durante el operativo fueron asistidos por un servicio de emergencias en el lugar.