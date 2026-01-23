Detenido por amenazar a un vecino con una tumbera

Un hombre de 43 años fue detenido en las últimas horas en barrio Villa Martínez luego de amenazar a otro vecino con un arma de fabricación casera, conocida popularmente como “tumbera”.

El procedimiento se llevó a cabo ayer cerca del mediodía en calle Aviador Mira al 1048, cuando personal policial acudió al lugar tras un aviso y constató que el agresor intimidaba a un hombre de 37 años con el artefacto.

Ante la situación, los efectivos intervinieron de inmediato, procedieron a la aprehensión del sospechoso y al secuestro del arma de fabricación casera. Posteriormente, el detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación del hecho.