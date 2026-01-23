Elevan a $20 millones la recompensa por Loan Peña

El gobierno de Javier Milei elevó este viernes hasta 20 millones de pesos la recompensa para quienes brinden información que permita encontrar a Loan Peña. Así quedó plasmado en la Resolución 51/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

"Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente, a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos”, advierte la Resolución.

Las autoridades se comprometieron además a “preservar la identidad del aportante” de la información.

El pedido para que se incremente el monto había sido elevado por la familia de Loan. Incluso en diciembre del año pasado, la querella había criticado que la cifra fuera solo de 5 millones de pesos, sobre todo porque ya transcurrió un año y medio desde que desapareció en el Paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes.

Loan Peña hoy

A más de un año y medio de la desaparición de Loan cuando tenía 5 años la Policía Federal Argentina (PFA) dio a conocer el lunes una herramienta clave para reforzar su búsqueda: una proyección actualizada de cómo podría verse su rostro en la actualidad.

La imagen fue elaborada por la División Individualización Criminal de la Policía Federal y elevada al Juzgado Federal de Goya, que tiene a su cargo la investigación. El objetivo de esta reconstrucción es facilitar la identificación del niño en caso de que alguien crea haberlo visto, tanto dentro del territorio nacional como en países limítrofes, ampliando así el alcance de la búsqueda.

El trabajo estuvo a cargo del sargento primero Yani Rubén Coronel, especialista en arte forense, quien utilizó técnicas de proyección facial basadas en fotografías del propio Loan y de sus familiares directos. A partir de ese material, se analizaron patrones de crecimiento, rasgos hereditarios y posibles cambios vinculados al paso del tiempo, con el fin de obtener una imagen lo más cercana posible a la realidad.