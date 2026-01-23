Golpe al mascotismo: rescates masivos de fauna silvestre en Córdoba

Protección ambiental
Golpe al mascotismo: rescates masivos de fauna silvestre en CórdobaEn las últimas semanas se realizaron allanamientos, rescates, entregas voluntarias y liberaciones de animales silvestres en numerosas localidades cordobesas
Durante las últimas semanas, distintos operativos de rescate de fauna silvestre se desplegaron en varios puntos de la provincia de Córdoba, con procedimientos que incluyeron allanamientos, secuestros, entregas voluntarias, traslados y liberaciones de animales que se encontraban en cautiverio ilegal, heridos o en situación de riesgo.
Las intervenciones se concretaron en La Cumbre, donde se secuestraron 12 aves mantenidas de manera ilegal; en Valle Hermoso, con 20 aves rescatadas; y en Villa Santa Rosa de Río Primero, donde un allanamiento permitió recuperar 8 ejemplares. En San Carlos Minas se incautaron 9 aves, mientras que en Avellaneda fueron 9, y en Cosquín, otras 14 aves.
En Quilino, los equipos rescataron un oso melero y liberaron un quirquincho, que pudo regresar a su hábitat natural. En San José, otro oso melero fue trasladado luego de haber sido acorralado por perros, evitando que resultara herido. En Serrezuela, se rescataron 4 aves, y en Rincón se concretó la entrega voluntaria de 5 aves, un paso clave para poner fin al cautiverio.
También se registraron intervenciones en Cruz del Eje, donde fueron recibidas 3 comadrejas, 2 aves y un halcón juvenil; en Cura Brochero, con la recepción de un jote herido y el secuestro de 21 aves; y en Bell Ville, donde ingresaron una lechuza herida y una tortuga terrestre, actualmente bajo cuidados especializados.
Todos los ejemplares fueron trasladados a centros de rehabilitación, donde reciben atención veterinaria y atraviesan procesos de recuperación, con el objetivo de volver a la naturaleza cuando las condiciones lo permiten. Desde los equipos intervinientes destacaron que muchos de los procedimientos fueron posibles gracias a denuncias de vecinos, fundamentales para detectar situaciones de cautiverio ilegal o maltrato.
La reiteración de estos casos vuelve a poner en foco un mensaje claro: la fauna silvestre no es mascota y su protección requiere del compromiso cotidiano de toda la comunidad.