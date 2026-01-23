Imputan a seis personas por maltrato a bebés y niños en un jardín de Santa Fe

Seis personas fueron imputadas por maltrato de bebés y niños en un jardín de infantes en la provincia de Santa Fe y el caso se conoció días atrás cuando se viralizó en redes sociales un video que muestra el brutal accionar de las maestras.

Este viernes, el fiscal Ramiro Martínez citó a tres responsables del establecimiento y a tres auxiliares del jardín Manitos a la Obra que está ubicado en Villa Constitución, Santa Fe y se presume que la calificación legal es por maltrato infantil y lesiones leves.

La audiencia se llevó a cabo luego de que este miércoles 21 de enero se hayan realizado allanamientos en diversos inmuebles, según expuso el medio Rosario3.

En total se llevaron a cabo ocho procedimientos, los cuales fueron autorizados por el juez Eugenio Romanini tras el pedido del fiscal y en los que se secuestraron seis celulares que serán enviados a peritar.

En los videos, que fueron incorporados a la investigación, se observa a las docentes realizar diversos maltratos, entre ellos zamarrear a los bebés y dejarlos llorar, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Medios locales destacan que todo comenzó con un tirón de orejas, pero que luego los ataques aumentaron, hasta el punto de arrojar a los niños al piso y dejarlos llorar.

Ante este escenario, sumado a la pesquisa, la Municipalidad dispuso la clausura preventiva de la institución.