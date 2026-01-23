Incendio en un conventillo de La Boca: decenas de heridos y varios evacuados

Un incendio de importantes proporciones se desató este viernes en un conventillo de tres pisos ubicado en el barrio porteño de La Boca. Al menos 20 personas tuvieron que ser asistidas, de las cuales cuatro requirieron de un traslado al Hospital Argerich.

El siniestro se originó en horas de la mañana, pasadas las 8.30, en un inmueble situado sobre la calle Irala, entre Brandsen y Pinzón, en el barrio porteño de La Boca. Según la información oficial, el fuego se desarrolló en un conventillo de tres pisos, donde se constató la presencia de llamas activas y una gran cantidad de humo que se propagó rápidamente por todo el inmueble.

Al menos 20 personas tuvieron que ser asistidas a causa del incendio. De ese total, 16 pacientes recibieron atención médica en el lugar y cuatro heridos debieron ser trasladadas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Argerich.

En cuanto a los pacientes asistidos, se informó que entre los afectados hay al menos 14 personas identificadas: siete hombres y siete mujeres. Respecto a las edades, se confirmó la atención médica a 7 menores y trece adultos, mientras que sobre el resto de los pacientes no se preciaron mayores datos por el momento.

Además, se informó que al menos 13 personas fueron evacuadas como medida preventiva, debido a la intensa cantidad de humo y al posible riesgo estructural de la construcción mientras se desarrollaba el incendio.

El siniestro motivó a que se desplegara un amplio operativo en la zona. Al lugar acudieron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de La Boca y de Vuelta de Rocha, además de doce ambulancias del SAME para asistir a las personas heridas. Durante el procedimiento de emergencia no fue necesario el uso del helicóptero sanitario.

En paralelo, personal del SAME montó un puesto de triage en la esquina del siniestro para monitorear la evolución de los afectados.

Personal de Defensa Civil, Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía porteña también colaboraron en el operativo.

Fuentes del operativo indicaron que minutos antes de las 10 de la mañana, el fuego continuaba activo y generaba una importante columna de humo que era visible desde varias cuadras a la redonda.

La zona permaneció cortada al tránsito vehicular y peatonal para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Las causas que originaron el incendio aún no fueron confirmadas y serán materia de investigación una vez finalizadas las pericias correspondientes.